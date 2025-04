Suspeito de sequestrar família no Maranhão é preso pela PC no Pará

Foto: Reprodução | O suspeito foi autuado nesta terça-feira (1º) em cumprimento a um mandado de prisão preventiva.

Um homem suspeito de envolvimento em um caso de invasão a uma casa e sequestro de uma família no estado do Maranhão foi preso pela Polícia Civil na ilha de Mosqueiro, distrito de Belém. A ação ocorreu na manhã desta terça-feira (1º/4) em cumprimento a um mandado de prisão preventiva pelos crimes de roubo qualificado, uso ilegal de arma de fogo, restrição de liberdade da vítima e concurso de pessoas.

Conforme a PC, a ação foi realizada por meio da Seccional de Mosqueiro, com o apoio da Delegacia de Maracaçumé da Polícia Civil do Maranhão. A prática de roubo em concurso de pessoas é caracterizada quando duas ou mais pessoas colaboram para cometer um crime. Neste caso, o preso é investigado por ter envolvimento no roubo que ocorreu em uma residência na cidade de Maracaçumé, localizada no oeste Maranhense.

Durante as diligências, a Polícia Civil identificou que o suspeito já estava custodiado na Unidade de Custódia de Mosqueiro (UCRM) desde outubro de 2024, após ser preso em flagrante pelos policiais civis da ilha por envolvimento em outro crime de roubo majorado. Na situação, que ocorreu no Pará, o suspeito é investigado por participar de outra subtração de bens em uma residência e a restrição da liberdade das vítimas. Atualmente, o indivíduo permanece sob custódia e à disposição da Justiça.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/04/2025/07:53:32

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...