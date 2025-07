Suspeito de sequestrar mulher no distrito de Moraes Almeida nega participação no crime

Foto: Reprodução | Welef Monteiro Vasconcelos negou os crimes em entrevista, mas confessou no depoimento oficial.

Welef Monteiro Vasconcelos, suspeito de sequestrar e tentar extorquir uma mulher no distrito de Moraes Almeida, negou qualquer envolvimento nos crimes durante entrevista concedida após ser preso. No entanto, em depoimento oficial, ele confessou participação no sequestro, na extorsão mediante sequestro e no cárcere privado, mas negou ter cometido o estupro relatado pela vítima.

Na manhã desta quinta-feira (3), Welef foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Itaituba para a realização do exame de corpo de delito. O procedimento antecede a audiência de custódia, que deverá definir as próximas medidas judiciais.

O caso aconteceu na manhã de terça-feira (1º), quando a vítima seguia para o trabalho e foi abordada por dois indivíduos armados e encapuzados em uma motocicleta. Ela foi levada para o alto de um morro, onde teve uma foto registrada com uma arma apontada para a cabeça. A imagem foi enviada à família com a exigência de R$ 5 mil pelo resgate, valor que deveria ser pago via Pix na chave do marido da vítima. A partir dos detalhes da foto, a Polícia Militar conseguiu identificar o local do cativeiro, mas os suspeitos já haviam fugido. Durante as buscas, Welef foi localizado no bairro onde os crimes ocorreram. Ele tentou fugir ao avistar a viatura e, segundo a polícia, apontou uma arma para os agentes, sendo atingido na mão. Na delegacia, foi reconhecido pela vítima como o autor do estupro e do roubo.

A autoridade policial também solicitou que a vítima fosse submetida a exames para apurar a alegação de violência sexual.

