Suspeito de ser um dos mandantes da morte de missionário do Amapá é preso em embarcação no Pará

Michel da Silva Cardoso é suspeito de mandar matar missionário em Macapá. — Foto: Polícia Civil/divulgação

Michel da Silva Cardoso de 32 anos, identificado como ‘Cheiroso’ foi preso dentro de um barco com rota Belém/Macapá nesta quarta-feira (21).

Michel da Silva Cardoso de 32 anos, identificado como ‘Cheiroso’ e suspeito de ser um dos mandantes da morte do missionário Márcio Sousa da Silva, foi preso pela Polícia Civil do Pará, nesta quarta-feira (21), após denuncia anônima.

A prisão aconteceu em uma região ribeirinha do município de Breves, dentro de uma embarcação com rota Belém/Macapá. Durante a ação da polícia, o suspeito tentou se esconder, mas, foi localizado e identificado o mandado de prisão em aberto.

Sobre o caso

O universitário e missionário evangélico Márcio Sousa da Silva, de 49 anos, foi morto a tiros no dia 22 de outubro de 2024 no bairro do Muca, na zona sul de Macapá. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que a vítima tenta correr do atirador que estava em uma bicicleta e com uma arma de fogo.

O que a polícia diz sobre o caso?

Segundo a investigação policial, Michel da Silva Cardoso e Ana Maria Soares Cardoso identificada como ‘Sapatona’ de 21 anos, são investigados por serem os mandantes do homicídio do missionário Márcio Souza Silva de 49 anos.

A dupla teria dado ordem para outras duas pessoas praticarem o crime. No dia seguinte, um dos autores foi preso em flagrante e durante a confissão, informou que foi obrigado a praticar a ação por conta de uma dívida de drogas que tinha com a facção criminosa Comando Vermelho. Ainda segundo as informações desse preso, um menor teria entregado a arma do crime e um dos mandantes seria dono de uma boca de fumo e a outra mandante também vendia droga no mesmo local.

Consta na investigação que a vítima foi morta por ser vista como um empecilho às comercialização de entorpecentes na região dominada pela facção criminosa.

A Polícia Civil do Amapá procura por Ana Maria Soares Cardoso, acusada de ser uma das mandantes do crime. Qualquer informação pode ser repassada no 96 99170-4302.

Fonte:Josi Paixão, g1 AP — Macapá e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/05/2025/14:00:13

