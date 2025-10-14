Suspeito de tentativa de estupro morre em confronto com a PM, no Pará

Foto:Reprodução | Suspeito de tentativa de estupro morre em confronto com a PM em Mãe do Rio Suspeito de tentativa de estupro morre em confronto com a PM em Mãe do Rio Suspeito de tentativa de estupro morre em confronto com a PM em Mãe do Rio Suspeito de tentativa de estupro morre em confronto com a PM em Mãe do Rio

Um homem acusado de ter tentado estuprar a vizinha, no município de Mãe do Rio, região do nordeste paraense, foi morto durante uma troca de tiros com a Polícia Militar. Uma arma de fogo foi apreendida.

Na noite de domingo (12), por volta das 23h, a Polícia Militar recebeu uma ligação informando que um homem teria tentado estuprar a própria vizinha, na Rua Lauro Sodré, área do Bairro Novo Horizonte. De imediato, a guarnição foi ao local e identificou o acusado como Danilo Ferreira Rodrigues, conhecido por ser perigoso, inclusive em outra ocorrência tentou tomar a arma de um policial. Durante o cerco, na casa do acusado (alugada), houve troca de tiros e Danilo foi alvejado. Ele foi socorrido, mas não resistiu e morreu no hospital de Mãe do Rio.

Segundo a PM, com Danilo foi apreendido um revólver calibre 38, com 3 munições intactas e 1 deflagrada. A arma foi apresentada na Delegacia de Polícia Civil, onde a ocorrência foi registrada como intervenção policial com resultado morte.

Fonte: diariodopara e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/10/2025/10:46:19

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...