Suspeito de tentativa de homicídio é preso pela Polícia Militar em Itaituba. (Foto: Divulgação)

O caso foi registrado na madrugada desta sexta-feira (5), no bairro Bela Vista

Um homem foi preso suspeito de tentativa de homicídio em Itaituba, no sudoeste do Pará. O caso foi registrado na madrugada desta sexta-feira (5), no bairro Bela Vista. De acordo com os relatos iniciais, o detido esfaqueou um outro homem durante uma discussão. A vítima foi socorrida.

Segundo o portal O Giro, militares do 15° Batalhão de Polícia Militar realizavam diligências da Operação Tolerância Zero quando foram acionados para verificar a ocorrência de tentativa de homicídio. As informações repassadas aos agentes apontavam que o suspeito teria desferido golpes de arma branca contra a vítima após desavenças pessoais.

Moradores acionaram o Corpo de Bombeiros, que prestou socorro imediato e encaminhou a vítima ao Hospital Regional do município. Após buscas pela área, os policiais localizaram o suspeito em uma via próxima. Ele foi abordado e detido. Na ação, uma faca que teria sido usada no crime também foi apreendida. O suspeito foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil, onde foram realizados os procedimentos legais cabíveis.

A Polícia Militar destacou que a ação faz parte da Operação Tolerância Zero e reforça o compromisso da instituição em garantir a segurança e a ordem pública no município.

Em nota, a Polícia Civil confirmou que o suspeito de tentativa de homicídio no município foi apresentado pela Polícia Militar à Seccional de Itaituba, onde foi preso em flagrante. “Ele teve a prisão convertida para preventiva e já está à disposição da Justiça”, comunicou.

