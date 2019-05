Suspeito de tentativa de homicídio é preso preventivamente em Alenquer

Por:G1 Santarém — PA Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Segundo a polícia, investigações apontaram Rofang como principal suspeito da tentativa de homicídio contra um empresário, sua esposa e uma terceira pessoa. O crime aconteceu em fevereiro deste ano, no bar do “Furica”, localizado no bairro Liberdade, em Alenquer.

A Polícia Civil de Alenquer, no oeste do Pará, deu cumprimento na manhã desta sexta-feira (24), a um mandado de prisão preventiva expedido pela justiça contra Rofang da Silva Ferreira, suspeito de tentativa de homicídio.

