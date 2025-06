Suspeito de tentativa de roubo a comerciante é baleado e morre no Pará

Foto: Reprodução | O caso foi registrado no fim da tarde desta terça-feira (3), no Bairro Cidade Jardim.

Uma ação policial realizada no fim da tarde desta terça-feira (3), no Bairro Cidade Jardim, em Marabá, terminou com um suspeito morto após confronto com a Polícia Militar. De acordo com informações do 4º Batalhão de Polícia Militar (4º BPM), a intervenção ocorreu durante o atendimento de uma denúncia de tentativa de roubo de aparelhos celulares.

Segundo o relato da corporação, um comerciante, que vende celulares, recebeu um aviso sobre uma possível “casinha” – termo utilizado para descrever uma armadilha para roubo – e entrou em contato com a polícia pedindo apoio. Um amigo da vítima também se envolveu na situação, repassando a localização onde a entrega dos aparelhos poderia ocorrer.

A guarnição se deslocou até o local indicado, informando previamente o Núcleo Integrado de Operações (NIOP) sobre a situação. No entanto, ao se aproximar do ponto de encontro, um homem em uma motocicleta modelo Bros fugiu ao avistar a viatura policial.

Durante a abordagem, outro homem saiu de trás de um imóvel portando um simulacro de fuzil e fez menção de apontar a arma para os policiais. Diante da ameaça, um dos militares disparou contra o suspeito. Após o tiro, o homem tentou fugir, mas foi encontrado caído em campo aberto, sem reação.

Ao se aproximarem, os policiais constataram que a arma na posse do indivíduo era, na verdade, um simulacro de fuzil tipo M4. Foi acionado o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e o Corpo de Bombeiros para prestar socorro, além de reforço de outras viaturas do batalhão e do 1º BME, na tentativa de capturar o segundo suspeito, que fugiu na motocicleta.

Diante da demora no atendimento do socorro devido à difícil localização, os próprios policiais socorreram o homem ferido até o Hospital Municipal. No entanto, ao chegar à unidade de saúde, foi constatado o óbito do suspeito. O corpo foi recolhido e encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) para a realização de exames periciais.

Até o momento, nenhum dos suspeitos envolvidos na tentativa de roubo teve a identidade oficialmente divulgada. O caso segue sendo investigado pelas autoridades competentes.

