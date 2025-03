Suspeito de torturar, matar e roubar fazendeiro em São Felix do Xingu (PA); é preso no Maranhão com moto e cartão da vítima

(Foto: Redes Sociais) – Apolônio de Castro Abreu, natural de Balsas (MA), já era considerado um dos principais suspeitos de amarrar e matar o produtor rural Donizete Valdivino de Sousa, possivelmente como vingança por ser demitido da propriedade onde trabalhava como caseiro e tinha problemas de comportamento. A prisão preventiva dele foi solicitada.

Apolônio de Castro Abreu, de 26 anos, suspeito de torturar, matar e roubar o produtor rural Donizete Valdivino de Sousa, foi preso na zona rural de Fortaleza dos Nogueiras, no Maranhão. A captura ocorreu na noite desta terça-feira (18), no povoado de Gameleira. Ele negou participação no crime que chocou a população de São Félix do Xingu e região. No entanto, com ele, foram encontrados a moto da vítima e um cartão de banco do fazendeiro.

Leia mais- Fazendeiro é assassinado e amarrado em árvore na zona rural de São Félix do Xingu (PA)

O delegado Ivan, da Delegacia de São Félix do Xingu, solicitou a prisão preventiva de Apolônio. Ele já era um suspeito da investigação, que mobilizou as equipes da Superintendência Regional do Alto Xingu pela barbaridade do crime. Os levantamentos preliminares apontam que o suspeito seria demitido da propriedade rural por suposto mau comportamento. Uma das teses é de que ele teria se vingado dessa forma do patrão.

Apolônio, que é natural de Balsas (MA), segue detido e foi encaminhado para a custódia da Polícia Civil no próprio município, enquanto. A moto e o cartão do sr. Donizete foram apreendidos e devem ser devolvidos à família do produtor rural em breve.

A nossa redação só trabalha com informações oficiais — repassadas por policiais e autoridades públicas ou que constem em boletins e registros oficiais de ocorrência —, respeitando o princípio da presunção de inocência. O espaço para a defesa dos citados em casos policiais, se os advogados ou envolvidos acharem conveniente manifestar-se, sempre será garantido, com amplo direito ao contraditório.

Fonte: Fato Regional e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 21/03/2025/09:02:06

