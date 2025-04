Suspeito de tráfico morre em intervenção policial ao tentar escapar de fiscalização da Base Candiru com 200kg de drogas

Droga apreendida na lancha na qual viajam Flavio Junio e um comparsa que fugou pulando nas águas do Rio Amazonas — Foto: Polícia Civil / Divulgação

Flavio Junio Lima Soares viajava com um comparsa em uma lancha voadeira que transportava o material entorpecente.

Um homem suspeito de tráfico de drogas morreu durante intervenção policial na madrugada desta segunda-feira (7) após reagir à ordem de parada da fiscalização da Base Integrada Fluvial Candiru, no município de Óbidos, oeste do Pará. O suspeito identificado como Flavio Junio Lima Soares, conhecido como Timbalada, estava em uma lancha voadeira que transportava 200kg de material entorpecente.

De acordo com informações do superintendente regional da Polícia Civil do Baixo Amazonas, delegado Jamil Farias Casseb, no momento da abordagem por parte da equipe da Base Candiru à lancha, Flavio Junio estava em companhia de outro homem. A dupla atirou em direção aos policiais, que reagiram, atingindo Flavio Junio. Já o comparsa dele conseguiu escapar se jogando nas águas do Rio Amazonas.

“Foi feita uma abordagem aí por volta de duas para três horas da manhã. Esse indivíduo aí (Flavio) com mais outro estava vindo numa lancha. Foram abordados, não obedeceram a sinalização da abordagem, atiraram para cima da nossa embarcação, da lancha blindada, houve o revide, ele foi atingido, veio a óbito no local e o parceiro dele conseguiu pular na água e chegar até às margens e está evadido. Ele (Flavio) já era conhecido, já tinha passagem, já respondia. Era criminoso e pesado”, disse Jamil Casseb.

As polícia Civil e Militar fazem buscas na área onde o comparsa de Flavio Junio foi visto pela última vez. A droga que era transportada pela dupla foi apreendida e levada para a Base Integrada Candiru para os procedimentos cabíveis.

Fonte: Sílvia Vieira, g1 Santarém e Região — PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 07/04/2025/15:31:17

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...