Suspeito de vender arquivos de cenas sexuais de crianças e adolescentes é preso no Pará

Homem suspeito de vender ‘packs’ de conteúdo pornográfico infantojuvenil é preso pela PF em Belém — Foto: Reprodução/PF

Segundo as investigações da Polícia Federal, o criminoso criava grupos em aplicativos de mensagem e oferecia os pacotes com arquivos contendo cenas sexuais de crianças e adolescentes.

Um homem suspeito de vender pacotes, conhecidos como “packs”, de conteúdo pornográfico infantojuvenil foi preso nesta terça-feira (28) pela Polícia Federal (PF), em Belém. Dois mandado de busca e apreensão também foram cumpridos em Xinguara, no sul do Pará.

Segundo as investigações, o criminoso criava grupos em aplicativos de mensagem e oferecia os arquivos contendo cenas sexuais de crianças e adolescentes, além de filmes e séries diversos.

Durante a prisão foram flagrados diversos arquivos ilícitos e apreendido um aparelho celular que vai passar por perícia técnica para extração dos dados.

O criminoso vai responder pelos crimes de armazenamento, compartilhamento e venda de imagens e vídeos relacionados ao abuso sexual infantojuvenil, previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, além de outros crimes que venham a ser descobertos no decurso das investigações.

A Polícia Federal alertou ainda durante a divulgação da operação que pais e responsáveis devem monitorar e orientar seus filhos no mundo virtual e físico, protegendo-os dos riscos de abusos sexuais.

Xinguara

Na cidade de Xinguara, no sul do Pará, a PF realizou duas operações de busca e apreensão na manhã desta terça-feira (28).

O primeiro mandado foi cumprido na casa de um homem suspeito de armazenar, compartilhar e comercializar material contendo pornografia infantojuvenil pela internet e por aplicativos de celular.

Na abordagem, o suspeito jogou o celular pela janela. O aparelho foi localizado no meio do mato em um terreno ao lado da propriedade. O celular foi encaminhado à perícia para extração do conteúdo.

Em outro local, os agentes apreenderam materiais na casa de um servidor público municipal, suspeito de armazenar material contendo pornografia infanto-juvenil.

Fonte: G1 Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/05/2024/14:05:14

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...