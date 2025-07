Suspeito de vender drogas em kitnet morre após ação policial no Pará

(Foto: Reprodução) – O suspeito teria efetuado disparos contra os militares, que revidaram e o atingiram

Um homem identificado apenas como “Ruanzinho” morreu após uma ação policial na segunda-feira (30/6), em Anajás, localizado no Arquipélago do Marajó. O suspeito estaria utilizando uma kitnet como ponto de comercialização de drogas.

Ao portal Notícia Marajó, a Polícia Militar informou que os agentes do 80° Pelotão Destacado (80º PDPM) receberam uma denúncia dando conta da existência de um ponto de venda de entorpecentes em uma kitnet situada na rua Resende Júnior, no bairro Cidade Nova. O local também estaria sendo utilizado para encontros de membros da facção criminosa Comando Vermelho, ainda conforme o Notícia Marajó.

A denúncia ainda dava conta de que supostamente “Ruanzinho” estaria armado e articulando matar um rival por disputa de território do tráfico de drogas. Os policiais se deslocaram até o endereço, avistaram o suspeito na varanda do imóvel e cercaram a área. O homem teria efetuado disparos contra os militares, que revidaram. Durante a troca de tiros, ele foi atingido.

O suspeito foi socorrido e levado ao hospital municipal, mas não resistiu aos ferimentos. Após o confronto, a PM apreendeu uma arma de fogo caseira calibre 38, com três munições, sendo uma deflagrada e duas intactas, além de uma quantidade de entorpecente, de acordo com o Notícia Marajó. Todo o material foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil de Anajás.

