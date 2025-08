Suspeito de vender ingressos falsos para jogos de futebol é preso em Belém

Ingressos falsos para jogos de futebol — Foto: Ascom/PC

Operação “Bilhete Bloqueado” cumpriu mandado de prisão preventiva nesta terça-feira (5); mais de 20 vítimas já foram identificadas.

Um homem suspeito de falsificar e vender ingressos para jogos de futebol em Belém foi preso na manhã desta terça-feira (5), durante a operação “Bilhete Bloqueado”, deflagrada pela Polícia Civil do Pará. A prisão ocorreu no bairro do Tapanã, na capital paraense. Segundo as investigações, mais de 20 pessoas já foram vítimas do golpe.

A operação foi conduzida pela Delegacia de Proteção ao Torcedor e de Grandes Eventos (DPTGE), vinculada à Divisão de Investigações e Operações Especiais (Dioe). Além do mandado de prisão preventiva, também foi cumprido um mandado de busca e apreensão.

Entenda o caso

De acordo com a Polícia Civil, o investigado é reincidente em crimes ligados a eventos esportivos e já responde por cambismo, falsificação de documentos e estelionato. As investigações apontam que ele confeccionava ingressos falsificados, vendidos a torcedores de boa-fé, que só descobriam o golpe ao serem barrados na entrada dos estádios.

“As nossas investigações apontam que o alvo atuava de forma reiterada na confecção e distribuição de bilhetes falsificados, que eram adquiridos por vítimas de boa-fé e que só descobriram sobre a fraude quando eram impedidas de acessar os locais por estarem em posse de ingressos inexistentes no sistema oficial de controle”, explicou o delegado Marcos André Araújo, titular da DPTGE.

Durante o cumprimento dos mandados, a polícia apreendeu crachás e pulseiras de acesso livre a eventos culturais e esportivos, além de um aparelho celular. O material foi encaminhado à delegacia especializada.

Falsificação até de documentos oficiais

Ainda segundo a polícia, o suspeito teria usado uma Carteira Nacional de Habilitação (CNH) falsa para embarcar em um voo comercial entre Macapá e Belém.

“Esse comportamento revela um grau de sofisticação na prática criminosa”, destacou o delegado. “A prisão preventiva do investigado revela-se medida absolutamente necessária para a efetiva proteção da ordem pública, sobretudo diante do atual cenário da capital paraense, que se prepara para sediar grandes eventos no ano de 2025”, completou.

O investigado vai responder por:

Falsificação de documento público e privado

Estelionato

Uso de documento falso

Fonte: g1 Pará — Belém e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 05/08/2025/17:06:22

