Suspeito de violência sexual contra adolescente de 15 anos é preso em Monte Alegre (PA)

Polícia Militar e Civil estiveram em ação conjunta — Foto: Reprodução

O suspeito foi encontrado em uma residência no bairro Terra Amarela.

Um homem foi preso nesta segunda-feira (13) em Monte Alegre, no oeste do Pará, suspeito de cometer violência sexual contra uma adolescente de 15 anos. A prisão foi resultado de um trabalho conjunto entre o 18º Batalhão da Polícia Militar e a Polícia Civil, com apoio da Agência de Inteligência.

De acordo com o tenente Samuel Freitas, do 18º BPM, as equipes foram acionadas por volta das 21h de domingo (12), após o recebimento de uma denúncia.

“A partir desse momento, iniciamos as diligências para localizar o principal suspeito. O Serviço de Inteligência começou o levantamento das informações e, com base em denúncias anônimas, conseguimos identificar o local onde ele estava escondido”, relatou.

O suspeito foi encontrado em uma residência no bairro Terra Amarela, e levado à delegacia. Durante a operação, os policiais também apreenderam uma motocicleta que teria sido utilizada por ele.

“Sim, ele estava nessa motocicleta. No momento da fuga, acabou abandonando o veículo, que foi apreendido e apresentado na delegacia”, detalhou o tenente.

Ainda segundo o policial, as informações preliminares indicam que o crime ocorreu na região da Terra Amarela. “O suspeito teria atraído a adolescente utilizando uma arma branca, fazendo ameaças. A vítima, em situação de vulnerabilidade e com medo, acabou sendo coagida”, informou.

O delegado Wellington Kennedy destacou a importância da atuação integrada entre as forças de segurança. “O apoio do 18º Batalhão e da Agência de Inteligência foi essencial para a localização e prisão do suspeito. Agora, ele vai responder judicialmente pelos fatos. O caso está sendo apurado com todos os encaminhamentos necessários, que realiza a escuta especializada da vítima”, afirmou.

O homem passou por exame de corpo de delito e aguarda audiência de custódia. O inquérito policial segue em andamento na Delegacia de Monte Alegre.

