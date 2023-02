Suspeito é baleado ao tentar invadir sede do Ibama em Santarém

Sede Ibama em Santarém – (Foto: Reprodução/TV Tapajós) – De acordo com informações não oficiais, a vítima foi baleada quando tentava pular o muro do instituto, localizado na avenida Tapajós.

Núcleo Integrado de Operações (Niop) foi informado sobre um baleamento que teria ocorrido neste domingo (26) na sede municipal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama), que fica localizado na avenida Tapajós, bairro Aldeia, Santarém, oeste do Pará.

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada via Niop para socorrer o suspeito, que não teve o nome divulgado, com ferido por arma de fogo.

Informações repassadas para o g1 dão conta que a vítima teria pulado o muro do Ibama para roubar quando foi flagrado pelos seguranças do instituto que atiram contra o suspeito. Mesmo ferido, o homem conseguiu fugir pulando o muro novamente, mas foi alcançado por populares que o detiveram na travessa Frei Ambrósio entre Mendonça Furtado e São Sebastião, bairro Aparecida.

A vítima do baleamento foi encaminhada pelo Samu para o Pronto Socorro Municipal, e deve ser ouvido pelas autoridades para saber o que de fato aconteceu.

Até a ultima atualização desta reportagem, o caso não havia sido registrado na 16ª Seccional de Policia Civil.

*Reportagem em atualização

Por:Jornal Folha do Progresso em 27/02/2023/07:34:26

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...