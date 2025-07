Suspeito é morto ao ameaçar policial com simulacro no Ariramba

PM reagiu aos tiros contra o homem | Reprodução

Homem foi baleado ao tentar render sargento na porta da casa dele, em Mosqueiro

O que parecia ser mais uma tarde tranquila em Mosqueiro, distrito de Belém, terminou com uma intervenção policial que mobilizou equipes do 25º Batalhão. Um homem foi morto após tentar render um sargento da Polícia Rodoviária Estadual, na porta da residência do militar, no bairro Ariramba, na tarde da última terça-feira (1º).

De acordo com informações preliminares, o policial havia acabado de chegar em casa quando foi surpreendido por um homem armado, identificado posteriormente como Mateus Alves dos Santos, de 28 anos, morador do bairro do Tapanã e funcionário como caseiro na ilha. O que o suspeito portava, no entanto, era um simulacro de arma de fogo.

Ao perceber a ameaça, o sargento reagiu e disparou contra o agressor, que caiu no local. A PM foi acionada por volta das 15h20, ara dar apoio à ocorrência. Quando chegaram, os policiais encontraram Mateus já caído ao solo, sem sinais vitais.

O sargento envolvido no caso se dirigiu voluntariamente até a Seccional Urbana de Mosqueiro, onde prestou depoimento e apresentou sua versão dos fatos, conforme o protocolo legal.

O Centro Integrado de Operações (CIOP) foi comunicado e uma equipe pericial foi acionada para a remoção do corpo e levantamento de informações no local do ocorrido. Um inquérito foi aberto para apurar as circunstâncias da ação, que será investigada conforme os trâmites da Polícia Civil.

Fonte: Diário do Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 04/07/2025/16:05:02

