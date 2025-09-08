Suspeito é preso ao tentar fugir para Marabá após ameaçar clientes de bar em Altamira

Foto: Reprodução | Durante a abordagem, os agentes encontraram uma pistola Beretta calibre .22, sem munições, em posse do suspeito.

A Polícia Militar prendeu, na noite de sexta-feira (5), um homem que tentava fugir para Marabá, no sudeste do Pará, após ser denunciado por ameaçar pessoas em um bar de Altamira, região sudoeste do estado.

Segundo a PM, moradores acionaram a guarnição relatando que o suspeito estaria armado dentro do estabelecimento. Quando os militares chegaram, o indivíduo já havia fugido. Testemunhas informaram que ele seguiu de mototáxi até a rodoviária do município.

No terminal, a polícia descobriu que o homem havia embarcado em um ônibus com destino a Marabá. O veículo foi interceptado na rodovia Ernesto Acioly. Durante a abordagem, os agentes encontraram uma pistola Beretta calibre .22, sem munições, em posse do suspeito. Ele foi preso em flagrante e apresentado à Polícia Civil para os procedimentos legais.

