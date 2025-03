Suspeito é preso após matar homem na região do Lago Grande

(Foto: Reprodução) – Um homem foi preso pela Polícia Militar na noite de quarta-feira (19), suspeito de matar Edinaldo Cardoso dos Santos, 25 anos na comunidade de Terra Preta, na região do Lago Grande, em Santarém.

De acordo com informações da polícia, o suspeito, identificado como Fabrício dos Santos Nogueira, foi capturado na aldeia indígena, ‘Arimum’, na região do Arapiuns e relatou que houve um desentendimento entre ele e a vítima, além de uma rixa antiga.

“Ele alega legítima defesa, porém, isso será averiguado posteriormente, em inquérito. Através das fotos, foi possível observar perfurações no peito e pescoço da vítima. Imediatamente, as guarnições do PPD de Curuai e de Vila Socorro foram mobilizadas para a detenção do suspeito, sob comando do Sargento Elienay”, disse o Tenente PM Emídio.

Ainda conforme a polícia, a população ficou indignada com o crime bárbaro. Caso os militares não tivessem chegado a tempo, o suspeito poderia ter sido linchado.

“Mais de 60 pessoas com motos se aglomeraram, e poderia ter ocorrido uma tragédia ainda maior devido à comoção na comunidade. Conseguimos deter o autor do crime, que estava lúcido e aparentemente tranquilo, mas vamos aguardar os próximos desdobramentos do caso”, complementou o Tenente do 3º BPM.

O objeto utilizado para cometer o homicídio, segundo ele, foi uma faca. A PM também apreendeu uma espingarda e uma carabina convertida para calibre .22. O crime segue sendo investigado, e o suspeito está à disposição do poder judiciário.

Matéria pode ser atualizada a qualquer momento…

Fonte: Wandra Trindade – Impacto- colaborou Portal Encontro das Águas e Marcello Silva e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 20/03/2025/15:52:15

