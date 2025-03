Suspeito esfaqueou mulher trans para esposa não descobrir traição concluí polícia

Divulgação/ Polícia Civil | O homem preso por tentar matar uma mulher trans não quis pagar pelo programa. É o que concluiu a investigação da Polícia Civil sobre a motivação do crime que aconteceu em Jardim Limoeiro, na Serra, em janeiro.

Marcos de Jesus Silva foi preso por tentativa de homicídio contra uma mulher trans em um posto de gasolina. O suspeito, segundo a polícia, afirmou que cometeu o crime porque não queria que a esposa descobrisse sobre os programas sexuais que havia contratado. Ele ainda acusou a vítima de chantagem.

Segundo a Polícia Civil, no dia do crime, Marcos teria saído do trabalho e encontrado a vítima no ponto onde ela atua como garota de programa. Ele perguntou se a mulher teria um pix com nome masculino e ela disse que conseguiria com uma amiga. Então, o suspeito decidiu sair com ela.

O programa custaria R$ 50 e aconteceu dentro do carro do homem. De acordo com a vítima, ele não quis pagar pelo programa e ela resolveu filmá-lo.

“Antes do programa, eles ainda tiveram uma desavença em relação ao uso de preservativo. Após o programa, o Marcos tentou por três vezes efetuar o pagamento mediante pix, porém não conseguiu. Para não pagar o programa, ele desceu do veículo, pegou um facão no banco de trás e desferiu dois golpes contra a vítima”, explicou o delegado responsável pelo caso.

A mulher conseguiu se defender do segundo golpe, que iria atingi-la na cabeça, mas acabou acertando a mão. Na sequência, o suspeito a arrancou de dentro do carro, a jogou no chão e foi embora com o veículo.

Segundo o delegado, Marcos alega que, no momento de efetuar o pagamento, a mulher teria visto a quantia de mais de R$ 5 mil na conta bancária dele. A vítima teria chantageado e exigido um pagamento de R$ 2 mil.

Ainda de acordo com ele, a mulher teria tentado o agredir com um punhal. Marcos disse à polícia que se desvencilhou, pegou o facão e a tirou do veículo, dando dois golpes com o objeto para se defender.

No relato, o suspeito afirmou que a vítima disse que divulgaria fotos e vídeos gravados naquela noite para a esposa dele.

A principal testemunha do caso foi a primeira a socorrer a mulher trans após os golpes de facão. Ele desmentiu a versão de Marcos e disse à polícia que a vítima não possuía um punhal.

Marcos já tem passagem por porte ilegal de arma de fogo e foi preso. Agora, vai responder por tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe e impossibilidade de defesa da vítima. A reportagem não conseguiu localizar a defesa do rapaz.

Fonte: Portal do Tupiniquim e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 12/03/2025/15:41:56

