Suspeito foge por telhados de casas em Belém e é morto em troca de tiros com a polícia

Polícia diz que encontrou arma e colete com suspeito de roubo, que foi morto por policial em Belém — Foto: PM/Divulgação

Ele teria invadido casa e apontado para policias após fuga, segundo Polícia Militar.

Um homem suspeito de roubo morreu após trocar tiros com a Polícia Militar na noite de sexta-feira (16) em Belém. Ele estaria fugindo pulando por telhados de residências no bairro Guamá e invadiu uma casa, segundo divulgou a polícia neste sábado (17)..

Os policiais foram acionados por moradores por causa de um suspeito que estaria na área. Quando a viatura chegou, os militares ouviram barulhos vindo do telhado das casas próximas.

Os moradores informaram que um homem estaria pulando em fuga pelos telhados das casas, visto que muitas são germinadas. Ao descer, ele invadiu uma casa.

Os policiais foram até a resid~encia após ouvir gritos da moradora e o suspeito teria apontado com uma arma caseira contra um dos policiais, que ttambém atirou, confome descrição da ocorrência pela própria PM.

O suspeito, que não tee identidade e idade reveladas, teria sido osocrrido e levado ahospital após ser atingido no tórax, mas não resisitu e moorreu na unidade de saúde.

Uma arma caseira, calibre 36, foi apreendida, assim como um colete balistico, encontrado no telhado de uma das casas do bairro. Os materiais foram encaminhados a seccional de São Brás da Polícia Civil.

