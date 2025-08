Suspeito morre em confronto com a PM durante operação no bairro Telégrafo, em Belém

Segundo a polícia, homem foi baleado após atirar contra PM durante abordagem. — Foto: PM/Ascom

Segundo a polícia, homem foi baleado após atirar contra PM durante abordagem. Outro envolvido foi preso e reconhecido por vítimas de roubo

Um homem, identificado como William Souza, morreu após troca de tiros com a Polícia Militar na tarde desta quinta-feira (31), no bairro Telégrafo, em Belém. Segundo informações da corporação, o caso ocorreu por volta das 15h, no cruzamento da avenida Senador Lemos com a travessa Djalma Dutra.

A guarnição realizava patrulhamento ostensivo na área quando recebeu, via rede de rádio, o alerta de um roubo em andamento nas proximidades. Ao chegar ao local indicado, os policiais se depararam com um homem armado, que teria disparado contra a equipe. Em resposta, os agentes efetuaram dois disparos para conter o que consideraram uma ameaça à integridade da guarnição.

O suspeito foi atingido e socorrido pelos próprios policiais, sendo levado ao Hospital Pronto Socorro da travessa 14 de Março, mas não resistiu aos ferimentos e morreu pouco depois de dar entrada na unidade.

Durante a ação, foram apreendidos uma arma de fogo calibre .765 com munições, além de um objeto pertencente a uma das vítimas do roubo, identificado posteriormente William Souza, de 32 anos.

Outro suspeito, apontado como comparsa do homem morto, foi localizado e preso por uma equipe do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur). Ele foi apresentado na delegacia da Sacramenta e autuado em flagrante por roubo.

Ainda segundo a polícia, os suspeitos também teriam sido reconhecidos como autores de outro roubo ocorrido pela manhã do mesmo dia, em um estabelecimento comercial localizado na avenida Pedro Miranda. A vítima compareceu à delegacia e formalizou o reconhecimento.

As armas utilizadas na ocorrência, incluindo uma pistola de uso policial e outra de origem não identificada, além de munições, foram recolhidas e apresentadas às autoridades para investigação.

O caso será apurado pela Polícia Civil.

