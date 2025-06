Suspeito por transporte ilegal de mercúrio é preso em fiscalização da Base Integrada Candiru

Carregamento de mercúrio que estava sendo transportado em embarcação foi apreendido pela fiscalização da BIF Candiru — Foto: Divulgação

A prisão ocorreu enquanto o portador da carga estava em uma embarcação com destino a Belém.

A fiscalização da Base Integrada Fluvial “Candiru”, em Óbidos, região do Baixo Amazonas, prendeu na quinta-feira (5), um suspeito pelo transporte de 138 unidades de frascos com mercúrio com peso total de 207 kg. A prisão ocorreu enquanto o portador da carga estava em uma embarcação com destino a Belém.

A operação de fiscalização teve início às 15h quando equipes do Grupamento Fluvial de Segurança Pública (GFLU) e guarnições da Polícia Militar e Polícia Civil diligenciaram a embarcação ferryboat “SanMarino”, vinda de Manaus (AM). Durante a verificação de passageiros, os policiais encontraram o material ilegal e autuaram de acordo com o artigo 56 da Lei nº 9.605/1998, conhecida como Lei de Crimes Ambientais. A pena para essas ações é de reclusão de um a quatro anos, além de multa. Após a apreensão, o homem foi encaminhado para dar seguimento aos procedimentos cabíveis.

Transportar mercúrio é crime devido aos seus graves riscos para a saúde humana e para o meio ambiente. O mercúrio é uma substância altamente tóxica que pode causar danos neurológicos, renais e pulmonares, além de afetar o desenvolvimento fetal. A exposição ao mercúrio pode ocorrer por inalação, ingestão ou contato com a pele, e seus efeitos são cumulativos ao longo do tempo.

Além dos riscos à saúde, o mercúrio é um poluente ambiental persistente. Quando liberado no meio ambiente, ele pode contaminar o solo, a água e os sedimentos, afetando a vida aquática e terrestre. No Brasil, o transporte, armazenamento e uso de mercúrio são regulamentados por diversas leis e normas ambientais.

Em seis meses de instalação, Base Candiru apreendeu mais de 200kg de drogas

Segundo o secretário de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) as bases fluviais são fundamentais para o combate aos crimes ambientais na Amazônia por representarem pontos estratégicos para a fiscalização e o controle do transporte de substâncias perigosas, como o mercúrio, e de outros crimes ambientais que afetam a região.

“A recente prisão de um suspeito transportando 138 frascos de mercúrio, totalizando 207 kg, é um exemplo claro da eficácia dessas bases. Essa apreensão demonstra como a presença das autoridades nas vias fluviais dificulta a ação de criminosos e contribui para a proteção do meio ambiente e da saúde pública. As bases fluviais permitem que as forças de segurança atuem de forma mais eficiente no combate ao desmatamento, à pesca ilegal, ao garimpo ilegal e ao tráfico de animais silvestres, além de outros crimes que ameaçam a biodiversidade e a sustentabilidade da Amazônia”, disse.

Fonte: g1 Santarém e Região — PA

