Suspeito que matou cão a facadas disse que animal era “oferenda para Satanás”

O caso chocou os moradores da cidade de Ceilândia nesta quarta-feira (15) | Foto:Reprodução

A Polícia Civil do Distrito Federal indiciou o homem suspeito de matar um cachorro a facadas, em depoimento, ele disse à polícia que o animal era uma oferenda para Satanás. Ele foi autuado por maus-tratos e em seguida liberado.

De acordo com as autoridades, o animal foi morto com seis golpes de faca e depois o acusado amarrou as patas dianteiras, traseiras e o focinho do animal com arame farpado.

Na delegacia, o criminoso disse que agiu impulsionado por um “espirito maligno”. O caso chocou os moradores da cidade de Ceilândia nesta quarta-feira (15). As autoridades informaram que a pena para esse tipo de crime é de três meses a um ano de reclusão, sendo aumentada por conta da morte do animal.

Com informações Portal do Holanda

