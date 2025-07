Suspeitos de aplicar golpe virtual em casal de idosos são alvos de operação no Pará e outros dois estados

Foto:Reprodução | A Polícia Civil do Pará em conjunto com as polícias do Mato Grosso e Rio de Janeiro deflagraram, na quarta-feira (9), a Operação Oliveira para cumprir mandados de busca e apreensão contra um grupo suspeito de aplicar golpes pela internet usando a fraude do “falso parente”.

Ao todo, foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão e cinco mandados de prisão preventiva. Segundo a polícia, as investigações começaram após um casal de idosos ser vítima do golpe, com um prejuízo de mais de R$ 50 mil.

A partir da apuração, a polícia identificou uma associação criminosa especializada em fraudes eletrônicas e ocultação de patrimônio, utilizando contas bancárias de terceiros obtidas com dados pessoais.

Ainda de acordo com a polícia, há indícios de que integrantes do grupo têm vínculos com uma facção criminosa de atuação nacional, que se utiliza de pessoas cooptadas para movimentar o dinheiro obtido ilegalmente.

As diligências ocorreram nas cidades de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio do Leverger, no Mato Grosso, além de Niterói, no Rio de Janeiro. Ao todo, mais de 50 agentes participaram da ação.

Durante a operação, foram apreendidos diversos aparelhos eletrônicos que devem ajudar na identificação dos suspeitos e na análise do patrimônio do grupo. A Justiça também determinou o bloqueio de contas bancárias dos investigados, para tentar reparar os prejuízos causados às vítimas.

Fonte: g1 PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/07/2025/07:15:37

