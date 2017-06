Suspeitos de assalto a banco no Tocantins morrem em confronto com policiais no Pará

Operação policial foi realizada para cumprir mandados de prisão contra três suspeitos de envolvimento no crime. Trio reagiu à abordagem e morreu durante troca de tiros.

Três suspeitos de envolvimento no assalto a uma agência bancária em Gurupi, no sul do Tocantins, morreram na manhã desta quinta-feira (29) durante uma troca de tiros com policiais no município de Marabá, no sudeste do Pará.

Mário Vieira Coutinho Filho, Marcondes Barbosa Coutinho e Carlos Adriano de Souza Costa eram procurados por envolvimento em roubos a instituições financeiras, homicídios e latrocínios.

Segundo a Polícia Civil do Tocantins, o trio era investigado por participar do grupo que atacou uma agência do Banco do Brasil em Gurupi. Os criminosos explodiram a agência, fizeram reféns e incendiaram veículos. Uma mulher foi atingida durante o tiroteio e precisou passar por cirurgia.

Nesta quinta, uma operação policial foi deflagrada para cumprir os mandados de prisão decretados pela Justiça contra três investigados por participação no assalto, mas o trio reagiu à abordagem disparando contra os policiais. Os três foram baleados e morreram durante a troca de tiros.

Com o grupo, foram encontradas duas pistolas, um revólver calibre 38, munições, documentos falsos e aparelhos de telefone celular.

Fonte: G1 PA.

