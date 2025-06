Suspeitos de associação criminosa são presos no Pará

Os suspeitos haviam fugido por uma área de mata em Igarapé-Miri. | (Divulgação)

Polícias do Pará realizam operação e prendem suspeitos de associação criminosa com armas e munições.

O trabalho conjunto entre as polícias do Pará está sendo feito como uma prioridade do Governo do estado. Com isso, a segurança pública está reforçada em diversos municípios.

As Polícias Civil e Militar do Pará, com apoio do Grupamento Fluvial (GFLU), da Companhia Independente de Polícia Fluvial (CIPFLU) e do Grupamento Aéreo de Segurança Pública (Graesp), deflagraram na última quarta-feira (18) a Operação Esparavel II. O objetivo foi cumprir mandados de busca e apreensão domiciliar e localizar armamentos em poder de suspeitos de porte ilegal de arma de fogo e associação criminosa.

Os alvos da operação conseguiram fugir instantes antes da chegada das equipes, mas foram localizados após seis horas de buscas contínuas em uma área de mata, em uma residência no final do ramal Ciretran, no município de Igarapé-Miri.

Durante a abordagem, foram apreendidos com os suspeitos uma pistola calibre .380 e sete munições intactas.

Segundo o delegado Mhoab Khayan, superintendente regional da Polícia Civil do Baixo Tocantins, um inquérito policial foi instaurado para aprofundar as investigações.

“Seguimos com as diligências para apurar a atuação criminosa do grupo na região”, destacou.

Os presos foram autuados em flagrante pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e associação criminosa. Após os procedimentos legais, eles foram encaminhados ao presídio de Abaetetuba, onde permanecem à disposição da Justiça.

