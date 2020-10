Suspeitos de cometer crimes em Rurópolis são transferidos para presídio em Itaituba

Transferências foram feitas na tarde desta terça. – (Foto:Reprodução/ PC)

Foram transferidos no início da tarde de terça-feira (20), para o presídio de Itaituba, no sudoeste paraense, dois suspeitos de cometer crimes contra a pessoa no município de Rurópolis, no oeste do Pará, no fim de semana.

Segundo a Polícia Civil, Jonas Sousa Domingos, de 21 anos, foi preso em flagrante por tentativa de homicídio contra a vida de um policial militar. O crime teria ocorrido na noite de sábado (17), quando a vítima foi golpeada com várias facadas nas costas.

Em outro caso, José Valdiney de Oliveira Freitas, de 31 anos, foi preso também em flagrante por violar medidas protetivas decretadas pela Justiça em favor de sua ex-companheira. Este fato ocorreu na noite de domingo (18), quando o homem se aproveitou da ausência da mulher, entrou pelo telhado da casa onde ela mora e subtraiu alguns objetos, depois, Valdiney voltou e a ameaçou com uma faca.

De acordo com a Polícia os dois foram apresentados em audiência de custodia, tiveram os casos analisados pelo Poder Judiciário, e as prisões em flagrante foram convertidas em custódia preventiva. Após essa decisão, policiais civis realizaram a imediata transferência da dupla para o CRRI.

Por:G1 Santarém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...