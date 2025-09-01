Suspeitos de integrar organização de tráfico de drogas interestadual são presos em Parauapebas
(Foto: Reprodução) – Os dois presos são ligados a família que comanda o tráfico em Imperatriz (MA) há mais de 30 anos
A Polícia Civil do Pará prendeu na última quinta-feira (28), em Parauapebas, dois foragidos considerados vitais em uma organização criminosa com atuação interestadual entre o Pará e o Maranhão. A organização atua no tráfico de drogas há mais de 30 anos em Imperatriz (MA).
Os presos foram identificados como José Francisco Vieira da Silva, conhecido como “Gordo”, e Dielly Lorrana da Costa Souza. Os dois estavam foragidos há mais de um ano e tinham mandados de prisão expedidos pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Imperatriz/MA.
A prisão foi planejada pelas equipes de segurança ocorreu na tarde de quinta-feira (28), por volta das 13h, em um apartamento localizado em um condomínio de classe média alta no Bairro Beira Rio II. A captura dos acusados resultado de um trabalho conjunto da 16ª Superintendência Regional do Carajás, da DENARC/Imperatriz (MA) e da 20ª Seccional Urbana de Parauapebas.
Um relatório de inteligência da Denarc/MA apontou que os investigados estariam escondidos em Parauapebas. As equipes policiais realizaram vigilância e conseguiram confirmar o paradeiro dos suspeitos, segundo o portal Pebinha de Açúcar.Os dois foram presos sem resistência após cerco montado no apartamento. Os capturados foram levados à 20ª Seccional Urbana de Parauapebas, onde passaram pelos procedimentos legais.
A Polícia Civil detalhou que as prisões em Parauapebas representam um forte golpe contra o tráfico interestadual de drogas, já que a família à qual os presos pertencem é considerada uma das mais antigas e influentes no comando do crime organizado em Imperatriz. A ação deve contribuir para enfraquecer a rede criminosa e reduzir a circulação de entorpecentes entre os dois estados.
Fonte: O Liberal
