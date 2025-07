Suspeitos de sequestrar e matar professor no Maranhão são presos no Pará

A Polícia do Pará prendeu os dois homens que confessaram ter sequestrado e matado Hércules Rafael. — Foto: Reprodução/TV Mirante

Dupla foi localizada após abandonar o carro da vítima e fugir para uma área de mata.

A Polícia do Pará prendeu dois suspeitos de envolvimento no sequestro e assassinato do professor Hércules Rafael da Cruz, natural de Bacabal (MA). A vítima atuava como educador na Unidade Prisional de Ressocialização do município.

O corpo foi localizado na manhã da última segunda-feira (14), na zona rural de Santa Luzia, interior do Maranhão. A vítima estava com as mãos amarradas e apresentava marcas de tiros.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), após o crime, o carro do professor foi roubado. A PRF do Maranhão passou a monitorar a movimentação do veículo, que estaria a caminho de Marabá, no Pará. A corporação repassou as informações à PRF do Pará, que montou um cerco para interceptar os suspeitos.

Ao se sentirem acuados, os dois homens que estavam no carro abandonaram o veículo às margens da rodovia e fugiram para a mata. Com apoio da Polícia Militar, da Guarda Municipal de Marabá e de cães farejadores, os agentes conseguiram localizar e prender os suspeitos.

No interior do carro foram encontrados aparelhos celulares e um cartão bancário da vítima, que também havia sido roubado.

Os suspeitos, identificados como Deivison Ferreira da Silva e Jeferson Adão Barbosa Silva, foram entregues à Polícia Civil do Pará. Ambos confessaram o crime. Segundo informações da polícia, Jeferson Adão afirmou que mantinha um relacionamento com a vítima.

A Polícia Civil do Maranhão, por meio da Delegacia Regional de Santa Inês e da Delegacia de Bacabal, está acompanhando o caso. O delegado regional de Santa Inês informou que deve pedir a prisão preventiva dos acusados e solicitar a transferência deles para o Maranhão, onde ocorrerá a investigação e eventual responsabilização criminal.

