Suspeitos de tráfico de drogas, crimes de extorsão e roubos são presos em operação policial no Pará

Arsenal com várias armas, drogas e dinheiro foi apreendido com suspeitos em Ulianópolis, PA — Foto: Polícia Civil/Divulgação

Nove pessoas foram presas e três adolescentes, apreendidos em Ulianópolis durante mandados.

Uma operação policial prendeu nove pessoas por diferentes crimes em Ulianópolis, nordeste paraense. Eles são suspeitos de tráfico de drogas, crimes de extorsão, roubos e de integrar uma facção criminosa.

Junto dos suspeitos, foi encontrado “arsenal formado por várias armas de fogo”, dinheiro, além de maconha, crack e cocaína, segundo a Polícia Civil, que divulgou a operação nesta quinta-feira (29). Uma caminhonete e uma televisão, que tinham sido roubados, também foram recuperados.

As prisões em flagrante ocorreram durante cumprimento de sete mandados de busca e apreensão. Foram detidos cinco homens e quatro mulheres, além de serem apreendidos três adolescentes.

A operação ocorreu entre terça (27) e quarta–feira (28) nas zonas rural e urbana de Ulianópolis após denúncias e foi realizada de forma conjunta por diferentes delegacias da região e Polícia Militar.

“Nós recebemos a denúncia de que integrantes de uma facção criminosa estariam extorquindo os comerciantes da cidade de Ulianópolis. Caso a facção volte a agir no município, com ação de extorsão, a Polícia Civil dará nova resposta a essas ações delituosas”, informou o delegado Cristiano Nascimento, Superintendente da Região.

Segundo a Polícia civil, diligências seguem em andamento para localizar e prender outros envolvidos com os crimes investigados na região.

