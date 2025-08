Suspeitos de tráfico de drogas são presos em borracharia na comunidade Jacamim, em Santarém

Celulares, dinheiro e papelotes com crack encontrados com os suspeitos na borracharia — Foto: Polícia Militar/Divulgação

Durante a ação, a polícia apreendeu 41 papelotes de entorpecentes, balança de precisão, dinheiro e celulares.

Na noite desta quinta-feira (31), por volta das 20h40, dois homens foi presos por suspeita de tráfico de entorpecentes na comunidade Jacamim, no km 19 da PA-370, rodovia Santarém-Curuá-Una, em Santarém, oeste do Pará.

De acordo com a denúncia, um homem com características específicas — pardo, alto, magro, cabelos curtos e pretos, aparentando cerca de 22 anos — estaria vendendo maconha diariamente em uma borracharia, e escondia os entorpecentes em uma árvore de maracujá nos fundos do terreno.

Ao chegar no local, os policiais avistaram dois homens em frente ao estabelecimento, um deles com as características mencionadas na denúncia. O suspeito tentou fugir ao perceber a presença da polícia, correndo para dentro da borracharia e tentando esconder o celular, mas foi contido pela guarnição.

Durante a abordagem, foram encontrados com seis papelotes do tipo “zip lock” com substância análoga ao crack, R$ 117 em dinheiro e um celular Samsung. Já o proprietário da borracharia permaneceu no local e também foi revistado — com ele, foi encontrado outro celular.

Ambos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil e apresentados ao delegado. O uso de algemas foi necessário para garantir a segurança da equipe e evitar risco de fuga durante a condução.

Na parte de trás do terreno, os policiais localizaram um recipiente sob um pé de maracujá contendo 36 papelotes semelhantes aos encontrados com o suspeito, totalizando 41 unidades da droga, além de uma balança de precisão.

O outro homem que estava com o suspeito alegou ser apenas usuário e afirmou que a droga pertencia ao suspeito, revelando ainda que ele costumava buscar mais entorpecentes na comunidade Perema para reabastecer o ponto de venda.

Fonte: Luiz Henrique Nunes, g1 Santarém e Região — PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 01/08/2025/14:58:31

