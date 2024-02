Suspeitos de tráfico trocam tiros com a Polícia Militar durante perseguição no Rio Amazonas, em Óbidos; Vídeo

Segundo a PM, cinco homens que estavam em atitude suspeita em uma lancha, desobedeceram ordem de parada. Apenas um foi capturado.

Cinco suspeitos de tráfico de drogas que estavam em uma lancha trocaram tiros com a Polícia Militar durante uma perseguição policial no Rio Amazonas, em Óbidos, no oeste do Pará. O caso aconteceu na quinta (1º).

De acordo com informações da PM, os policiais observaram que o grupo de cinco homens estava em atitude suspeita a bordo de uma lancha. E ao receberem ordem de parada, os suspeitos desobedeceram e aceleraram a embarcação. (veja o vídeo abaixo).

Ainda de acordo com a PM, a lancha na qual os suspeitos estavam se afastou da guarnição. O grupo abandonou a embarcação na beira do rio e entrou em uma área de mata.

Antes de fugir, os suspeitos jogaram alguns volumes no rio. Os policiais mergulharam e retiraram do rio: 11 kg de skank e 7 kg de pasta base de cocaína, que estavam embalados em plástico.

De acordo com informações da polícia, apenas um suspeito foi capturado. Ele era o piloto da lancha, os demais conseguiram adentrar na mata para evitar o flagrante.

A Polícia segue realizando diligências na tentativa de localizar e prender os outros quatro suspeitos. Inclusive, uma equipe do Batalhão de Missões Especiais seguiu ainda na quinta-feira de Santarém para Óbidos, para auxiliar nas buscas. E uma equipe de mergulhadores do Corpo de Bombeiros trabalha no local onde a embarcação foi abandonada, para verificar se há mais tabletes de drogas no leito do rio.

