Suspeitos de Transportar Drogas em Avião Interceptado são Presos em Brasil Novo (PA)

Foto:Reprodução | Dupla foi capturada na BR-230 após ação conjunta entre Polícia Federal, CIME e Polícia Militar.

Após o pouso forçado de uma aeronave que transportava entorpecentes em uma zona rural de Altamira (PA), sob acompanhamento da Força Aérea Brasileira (FAB), a Polícia Federal (PF) iniciou uma operação para localizar os responsáveis pelo voo.

Com base no compartilhamento de informações entre a PF e a Agência de Inteligência da 4ª Companhia Independente de Missões Especiais (CIME), foi possível montar uma ação conjunta com apoio de policiais militares do 16º Batalhão da Polícia Militar (BPM).

Na tarde desta sexta-feira, 16 de maio de 2025, os dois suspeitos — Paulo Camargo Rodrigues Junior e Geovane Silva Santos — foram localizados e presos na BR-230, no município de Brasil Novo, no sudoeste do Pará.

Os detidos foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal em Altamira, onde permanecem à disposição da Justiça para os procedimentos legais cabíveis.

LEIA TAMBÉM:

Avião carregado de drogas cai em Altamira, Sudoeste do Pará

Ação Integrada Intercepta Avião e Apreende 200 Kg de Skunk no Pará

VEJA VÍDEO:

