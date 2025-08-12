Suspeitos furtam combustível de trem da Vale e abandonam veículos ao fugir em Marabá

(Foto: Reprodução) – O trio conseguiu fugir ao perceber a aproximação das equipes de segurança e da Polícia Militar.

Três homens identificados pelo serviço de segurança patrimonial da Vale como Cleber, Mauric Pereira e Jailton Lourenço são apontados como suspeitos de tentarem furtar combustível de um trem de minério na noite de segunda-feira (11/8), no km 773 da Estrada de Ferro Carajás, em Marabá, sudeste do Pará. Segundo o registro policial, nenhum dos suspeitos foi preso, pois conseguiram fugir antes da chegada das autoridades.

O caso ocorreu por volta das 19h21, quando o serviço de monitoramento da empresa captou imagens de um caminhão-tanque Mercedes-Benz azul, sem placa, se aproximando de uma locomotiva parada para cruzamento. A equipe de segurança patrimonial se deslocou rapidamente ao local e encontrou marcas de pneus que indicavam a circulação de veículos suspeitos dentro da área da Vale.

No local, foram localizadas e apreendidas duas motocicletas — uma Yamaha XTZ vermelha, e outra Yamaha XTZ preta, sem placa —, além do próprio caminhão-tanque, que já teria sido usado em outros furtos de combustível, ocorridos entre abril e julho deste ano, totalizando um prejuízo de R$ 364,2 mil à empresa.

Também foram recolhidos objetos possivelmente usados no crime, como um motor bomba, uma alavanca, uma chave artesanal, dois rádios de comunicação, um policorte e uma mangueira de cerca de 30 metros. Os veículos e materiais ficaram sob responsabilidade da Vale como fiel depositária.

Apesar das buscas, nenhum suspeito foi preso. A Polícia Militar registrou a ocorrência e o caso segue sob investigação para localizar e prender os envolvidos.

Fonte: Portal Debate/Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 12/08/2025/15:38:50

