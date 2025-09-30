Suspeitos são conduzidos à delegacia após suposta gravação e divulgação de vídeo íntimo de casal em região garimpeira de Itaituba

Foto: Reprodução | Segundo informações, a mulher teria filmado um casal durante a madrugada dos dias 23 e 24 de setembro e, posteriormente, encaminhado o material para o homem, que acabou propagando as imagens.

Uma mulher e um homem foram levados à delegacia do distrito de Moraes Almeida, em Itaituba, após a divulgação de um vídeo íntimo gravado no garimpo Água Branca. Segundo informações, a mulher teria filmado um casal durante a madrugada dos dias 23 e 24 de setembro e, posteriormente, encaminhado o material para o homem, que acabou propagando as imagens.

A vítima relatou que só tomou conhecimento da existência do vídeo no domingo (28) e procurou a polícia no dia seguinte. Diante da denúncia, a mulher responsável pela gravação e o homem que repassou a filmagem foram encaminhados à delegacia de Moraes Almeida para os procedimentos cabíveis. Fonte: Giro Portal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 30/09/2025/13:22:47

