Suzane Von Richthofen recebeu R$ 52 mil de pensão da morte dos pais

A Justiça está com dificuldades para localizar a ex-presidiária. | Foto: Reprodução / Redes sociais

Suzane Von Richthofen é processada pela Receita Federal por receber pensão indevida após o assassinato de seus pais. Entenda os desdobramentos do caso.

O tempo passa, mas algumas histórias parecem não ter um ponto final. O caso Suzane Von Richthofen, que chocou o Brasil em 2002, continua rendendo desdobramentos mesmo após mais de duas décadas do assassinato brutal de seus pais. Agora, a ex-presidiária enfrenta uma nova polêmica: está sendo procurada pela Receita Federal para devolver um valor recebido indevidamente do INSS enquanto estava presa pelo crime que a tornou nacionalmente conhecida.

A pensão recebida pelo assassinato dos pais

De acordo com informações publicadas pelo O Globo, Suzane Von Richthofen recebeu uma pensão de R$ 52.993,30 do INSS entre 2002 e 2004. O pagamento, destinado a filhos de segurados falecidos, foi feito mesmo após ela ser condenada pelo assassinato dos pais, Manfred e Marísia Von Richthofen. O erro gerou indignação e levou o Ministério Público Federal (MPF) a acionar a Justiça para exigir a devolução da quantia.

Em 2013, a ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que Suzane restituísse R$ 44,5 mil aos cofres públicos. No entanto, anos se passaram, e o valor nunca foi pago. Agora, a Receita Federal intensificou a cobrança, mas enfrenta dificuldades para localizar Suzane ou encontrar bens em seu nome para penhora.

Dívidas, Fies e vida no interior

Apesar de alegar não ter dinheiro para pagar a dívida com a União, Suzane conseguiu, em 2024, um financiamento do Fies para cursar uma faculdade particular. A situação levanta questionamentos sobre como ela obteve acesso ao benefício mesmo estando inadimplente com o Governo.

Além disso, seu nome foi incluído na Dívida Ativa da União e registrado no Serasa, o que pode dificultar ainda mais sua vida financeira. Enquanto a cobrança judicial avança, Suzane tem sido vista circulando por cidades do interior de São Paulo, levando uma vida discreta e longe dos holofotes. Recentemente, ela também deu à luz um filho, mas detalhes sobre sua rotina e fontes de renda permanecem um mistério.

E agora?

A última movimentação no processo ocorreu em 14 de fevereiro de 2025, reforçando a tentativa de cobrar a dívida. No entanto, com a dificuldade em localizá-la e a ausência de bens registrados em seu nome, a Justiça pode enfrentar uma longa batalha para reaver o dinheiro.

Procurada pelo jornalista Ullisses Campbell, que escreveu sua biografia, Suzane não se manifestou. Sua advogada também não respondeu aos questionamentos. Já a Receita Federal, por questões de sigilo fiscal, não comenta casos específicos.

