Suzano abre vagas para estágio técnico no Pará; veja como se inscrever

Estágio Técnico 2025 da Suzano abre inscrições no Pará. | Divulgação

São mais de 100 vagas para áreas de Administração, Logística, Manutenção Elétrica e Mecânica; inscrições seguem até o dia 06 de junho.

A Suzano, maior produtora mundial de celulose, está com inscrições abertas para o Programa de Estágio Técnico 2025. São oferecidas mais de 100 vagas, que estão distribuídas em diversos estados, incluindo o Pará.

As oportunidades são para estudantes dos cursos de Administração, Logística, Manutenção Elétrica e Manutenção Mecânica. O prazo para se inscrever vai até o dia 06 de junho de 2025.

A seleção busca jovens profissionais que compartilham o propósito de promover um impacto positivo no mundo, alinhando-se à missão da empresa de renovar a vida a partir do eucalipto. O programa de estágio da empresa busca formar uma nova geração de talentos, com foco no desenvolvimento de carreiras globais e sustentáveis.

Requisitos e benefícios

Para se candidatar, os interessados devem ter 18 anos ou mais e estar cursando o ensino técnico em instituições que ofereçam horários noturnos, EAD ou aos sábados. A previsão de conclusão do curso deve ser a partir de setembro de 2026.

Além disso, é necessário ter disponibilidade para estagiar seis horas diárias e acesso aos locais de trabalho.

A Suzano oferece uma série de benefícios, como bolsa-auxílio compatível com o mercado, refeitório nas unidades industriais, vale-transporte ou transporte fretado, plano médico, seguro de vida e apoio emocional por meio do programa Tele Faz Bem.

Estagiários da empresa também possuem acesso à plataforma de saúde integral Wellz e cursos online através da ‘#UniverSuzano’.

Processo Seletivo e inscrições

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente online por meio da plataforma Gupy, até o dia 06 de junho de 2025.

O processo seletivo vai incluir dinâmicas e entrevistas entre os dias 09 de junho e 04 de julho, com resultados sendo divulgados em agosto.

Os estagiários selecionados devem começar as atividades entre setembro e outubro de 2025.

Serviço:

Programa de Estágio Técnico da Suzano está com inscrições abertas no Pará

Inscrições: até o dia 06 de junho de 2025, exclusivamente online por meio da Plataforma Gupy

Início do estágio: entre setembro e outubro de 2025

Duração: 6 horas por dia

