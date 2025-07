Tarifa de 50% de Trump acende alerta no setor produtivo do Pará

Foto: Reprodução | O Pará se destaca nas exportações para os Estados Unidos principalmente nos setores de mineração e agronegócio, que são os principais impulsionadores dessas exportações.

O setor produtivo do Pará não teve tempo sequer de digerir a mais nova “bomba” na guerra comercial travada pelo presidente norte-americano Donald Trump na tarde desta quarta-feira (9) onde aplica uma tarifa de 50% extra sobre a importação de produtos brasileiros, que deve entrar em vigor em 1º de agosto.

O DIÁRIO tentou contatar as assessorias das Federações das Indústrias (Fiepa) e da Agricultura do Estado do Pará (FAEPA) para repercutir de que forma a taxação poderia prejudicar o setor produtivo paraense mas os presidentes das duas entidades preferiram ainda não emitir nenhum posicionamento sobre o assunto, o que deve ocorrer ao longo desta quinta-feira.

Empresários ouvidos pela reportagem informalmente veem com preocupação a medida, que pode impactar negativamente a economia do Brasil e por tabela, do Pará, que é grande exportador para os EUA. O estado tem mostrado um aumento significativo nas exportações para os norte-americanos 2025, apesar das taxas impostas pelo governo americano sobre aço e alumínio.

Em uma carta enviada ao presidente Lula (PT), Trump voltou a chamar de “caça às bruxas” o processo no Supremo Tribunal Federal contra Jair Bolsonaro (PL) pela tentativa de golpe de Estado em 2022.

No documento, Trump classifica o tratamento a Bolsonaro como uma “vergonha internacional” e diz que o julgamento “não deveria acontecer”, classificando o tratamento a Bolsonaro como uma “vergonha internacional”, afirmando que o julgamento “não deveria acontecer” deixando bem claro que a decisão é claramente política à medida, travestida de econômica.

Impacto das exportações do Pará

O Pará se destaca nas exportações para os Estados Unidos principalmente nos setores de mineração e agronegócio, que são os principais impulsionadores dessas exportações.

O Pará se destaca nas exportações paraenses, com destaque para o minério de ferro e seus concentrados, além de minério de cobre e alumina. A região de Carajás, no Pará, é conhecida por suas grandes reservas minerais e desempenha um papel crucial nas exportações para os EUA. Cidades como Canaã dos Carajás e Parauapebas são exemplos de municípios paraenses que se destacam nas exportações de minérios.

Agronegócio e outros produtos exportados

Já no agronegócio a carne bovina e a soja são os principais produtos do paraenses exportados para os EUA. Embora a China seja o principal destino das exportações do agronegócio paraense, os EUA também são um mercado importante. A habilitação de novas indústrias paraenses para o mercado chinês, por exemplo, pode impactar positivamente as exportações de carne bovina para os EUA.

O Pará também exporta outros produtos para os EUA, como alumínio e produtos florestais, mas em menor escala comparado aos minerais e ao agronegócio.

Fonte: Diário do Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/07/2025/03:24:59

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...