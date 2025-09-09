Taxista joga carro de propósito contra casal em moto e foge sem socorro; vídeo causa indignação

Uma cena de violência no trânsito foi registrada por uma câmera acoplada ao peito de um motociclista e rapidamente viralizou nas redes sociais. As imagens mostram o momento em que um taxista acelera em alta velocidade e atinge de forma proposital um casal que trafegava em uma motocicleta.

Com o impacto, as vítimas caíram no asfalto e precisaram de atendimento médico imediato. O motorista do táxi, no entanto, fugiu do local sem prestar socorro.

Testemunhas relataram indignação com a atitude do condutor, que poderá responder por tentativa de homicídio e omissão de socorro.

As autoridades já estão analisando o vídeo para identificar e localizar o motorista. O caso vem gerando revolta entre internautas, que cobram punição exemplar para o responsável.

VEJA O VÍDEO:

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 09/09/2025/15:09:17

