TCM-PA publica lista com nomes de gestores municipais com contas irregulares nos últimos oito anos

(Foto:Reprodução) – O Tribunal de Contas dos Municípios do Pará (TCMPA) publicou nesta segunda-feira (22), no portal institucional, a listagem com nomes de gestores paraenses de prefeituras, secretarias, câmaras de vereadores e autarquias municipais que tiveram as prestações de contas julgadas reprovadas pela Corte de Contas, nas sessões plenárias entre os anos de 2016 a 2024.

O documento contém 1.496 processos com nomes de gestores, de diversos exercícios financeiros, envolvendo prefeitos, presidentes de fundos municipais, de institutos de previdência e de organizações não governamentais, dentre outros.

Leia mais:https://www.tse.jus.br/comunicacao/noticias/2020/Junho/lei-da-ficha-limpa-10-anos-tse-fixou-prazo-de-contagem-de-inelegibilidade-a-partir-da-data-da-eleicao

A publicação atende às legislações eleitorais e do próprio TCMPA e será enviada eletronicamente ao Ministério Público Federal Eleitoral e ao Tribunal Regional Eleitoral no Pará, conforme previsão de resolução administrativa da Corte de Contas.

O documento virtual é atualizado a cada 24 horas e pode ser acessado por qualquer cidadão na aba “Destaques” no portal da Corte de Contas.

Clique aqui e acesse a lista.

Fonte: Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 23/07/2024/07:05:25

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...