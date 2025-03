Teatro do SESI celebra 40 anos com programação especial e homenagem a personalidades da cultura

(Foto: Divulgação) – Teatro do SESI celebrará seus 40 anos com uma noite memorável no dia 28 de março repleta de arte e emoção. O espetáculo “Viva o Teatro!” reunirá personalidades e atrações que exaltam a riqueza artística paraense. A programação contará com apresentações culturais que evidenciam a diversidade e o talento da cena local, além de um momento especial de reconhecimento a dez importantes personalidades que desempenham um papel fundamental no fortalecimento da arte na região.

A cerimônia contará com vídeo-depoimentos de representantes de importantes espaços culturais, como o Theatro da Paz, Teatro Waldemar Henrique, Teatro Margarida Schivassappa e o Teatro Gasômetro, destacando a relevância dessas instituições na preservação e promoção do Teatro Paraense. A união desses espaços culturais reforça o compromisso coletivo na valorização das artes cênicas e da música, pilares essenciais para a identidade cultural de Belém.

O espetáculo comemorativo receberá grandes nomes da música paraense como os músicos Luiz Pardal, Jacynto Kahwage, Paulinho Assunção, David Amorim, Adelbert Carneiro e Edvaldo Cavalcante, juntamente com cantoras Lucinnha Bastos, Alba Mariah e Andrea Pinheiro. A Orquestra Sustentável SESI compõe a apresentação com um repertório em homenagem a compositores paraense, e o bailarino Davi Pontes fará uma performance voltada à valorização da inclusão e da diversidade nas linguagens artísticas.

Mais do que uma comemoração, “Viva o Teatro!” se apresenta como um manifesto em prol da inclusão e da valorização da cultura amazônica, reafirmando o papel do Teatro do SESI como um espaço de expressão, resistência e pertencimento para a sociedade paraense.

“A arte tem o poder de transformar vidas, e o Teatro do SESI tem cumprido essa missão há quatro décadas, promovendo cultura, entretenimento e educação. Essa celebração é um tributo a todos que fazem parte dessa história”, afirma a Gerente Executiva de Cultura do SESI Pará, Ana Cláudia Moraes.

O evento será destinado a convidados, entre eles artistas, autoridades e apoiadores da cultura.

A comemoração seguirá nas semanas seguintes, com espetáculos variados de música, dança e teatro.

Sobre o Teatro do SESI – Desde sua inauguração, o Teatro do SESI se consolidou como um espaço essencial para espetáculos locais e nacionais, promovendo a diversidade artística e ampliando o acesso à cultura. Reconhecido com o Prêmio Nacional de Arquitetura em 1985, o teatro se tornou um referencial não apenas por sua estrutura, mas também pelo impacto na formação de plateia e no incentivo à produção artística paraense. Com uma infraestrutura moderna e acessível, o espaço se destaca entre os melhores teatros do Brasil. Totalmente climatizado, conta com 417 poltronas, incluindo assentos reservados para pessoas com deficiência e obesidade, além de duas plataformas de elevação que garantem acessibilidade aos PcDs.

Mais do que uma sala de espetáculos, o teatro se consolida como um fomentador da cultura paraense. Entre os projetos realizados estão a Orquestra Sustentável SESI, que proporciona o aprendizado da música, o desenvolvimento pessoal, cultural e social, e contribui para a conscientização ambiental e a sustentabilidade; o Sala de Ensaio, programa musical produzido especialmente para o Youtube, voltado para a valorização da produção artística local; o Papo de Expertise, intercâmbio entre fazedores de cultura e estudantes, promovendo um momento de reflexão sobre arte, educação e ética; e o Festival SESI de Cultura, programação promovida nos meses de outubro e que envolve variadas atrações e painéis de debate sobre temática de interesse dos fazedores de cultura locais.

