Técnica de enfermagem é agredida por paciente em unidade de saúde em Franca, SP; VÍDEO

Técnica de enfermagem foi agredida por paciente em unidade básica de saúde em Franca, SP — Foto: Redes sociais

Caso aconteceu por volta das 8h30 de segunda-feira (4), no Jardim Luzia, zona Norte da cidade. Funcionários e a própria vítima filmaram agressões.

Uma técnica de enfermagem de 25 anos foi agredida por uma paciente de 39 na manhã de segunda-feira (4), em Franca (SP). De acordo com o boletim de ocorrência, as duas já tinham se desentendido outras vezes.

O caso aconteceu por volta das 8h30, na Unidade Básica de Saúde do Jardim Luzia, zona Norte da cidade, e foi registrado por funcionários e pela própria vítima. (veja vídeo acima)

Nas imagens, é possível ouvir a mulher xingando a profissional e dizendo que ela ‘tem de saber trabalhar’. Ela ainda faz ameaças, dizendo que vai pegar a vítima na rua e ‘quebrar a cara dela’.

Em outro momento, a paciente invade a sala de aplicação, dá um tapa no celular da vítima, que está filmando, e ameaça arremessar um suporte de braço contra ela. A mulher é contida por outros funcionários, que tentam separar as duas.

As agressões também aconteceram no corredor da UBS, quando a paciente deu um tapa no rosto da técnica. O motivo da briga não foi informado e o g1 tenta localizar as duas pessoas envolvidas.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima é xingada de ‘vagabunda’, ‘desgraçada’ e ‘vaca’. O caso foi registrado pela polícia como desacato e vias de fato.

Em nota, a Prefeitura de Franca informou que teve conhecimento do episódio de violência e repudiou a ação. A administração também disse que presta suporto à técnica de enfermagem agredida.

“Qualquer ato de violência é inaceitável. O caso já está sendo acompanhado pelas autoridades competentes. A Secretaria Municipal de Saúde atua para oferecer todo o suporte necessário à profissional e à equipe presente na unidade”.

