Técnico Abel Ferreira renova com o Palmeiras até 2025

Palmeiras e Abel Ferreira vinham negociando um acordo para que o treinador português permanecesse no time paulista. A confirmação foi dada pela presidente do clube Leila Pereira, em entrevista coletiva concedida somente à jornalistas mulheres.

Ele fica! depois de meses de negociação, enfim torcida do Palmeiras pôde comemorar um grande reforço para a temporada de 2024. Abel Ferreira, o português que já conquistou todos os títulos possíveis (menos o Mundial de Clubes) pelo Palmeiras, segue no clube.

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, concedeu uma entrevista coletiva na tarde de terça-feira (16), na qual respondeu perguntas apenas de jornalistas mulheres. Ela abordou diversos assuntos referentes a mais uma temporada do clube alviverde e anunciou a extensão do compromisso do técnico Abel Ferreira.

“Gostaria de comunicar que renovamos o contrato com nosso treinador Abel Ferreira até dezembro de 2025”, afirmou a dirigente. “Meu foco sempre foi manter os profissionais que durante estes anos todos mostraram uma estabilidade em relação à performance em campo. O grande reforço do Palmeiras é este: acreditar nos profissionais que estão dando certo.”

Abel Ferreira, 45, chegou à agremiação da zona oeste paulistana em novembro de 2020 e rapidamente se tornou um dos maiores treinadores de sua história. São nove títulos em pouco mais de três anos, uma lista que inclui dois triunfos no Campeonato Brasileiro (2022 e 2023) e dois na Copa Libertadores (2020 e 2021).

O português não teve o mesmo sucesso em suas duas tentativas no Mundial de Clubes, com um quarto lugar e um vice-campeonato. Mas, caso cumpra o novo contrato, terá nova chance. O Palmeiras já está classificado para a Copa do Mundo de Clubes, versão ampliada do torneio, que terá sua primeira edição entre junho e julho de 2025.

“Como vocês sabem, era um desejo meu manter esse treinador tão vencedor, que está há tanto tempo conosco. É uma grande notícia para o nosso torcedor, para a nossa instituição, para o Abel e para a sua comissão técnica. Tenho certeza de que ele está muito feliz, acredita na sequência do projeto. Vamos continuar fortes”, disse Leila.

Ferreira não mostrava essa certeza ao fim de 2023. Mesmo com a conquista de mais um Campeonato Brasileiro, em virada histórica sobre o Botafogo, ele repetiu diversas vezes que estava “cansado”. “Tenho contrato, mas isso, no futebol Não posso garantir nada”, afirmou, com o troféu na mão.

Ele tinha uma proposta altíssima do Al Sadd e chegou a visitar o clube do Qatar durante as férias, para conhecer sua estrutura. No fim, como havia indicado ainda em dezembro, preferiu dar sequência a seu trabalho no Palmeiras e topou ampliar o vínculo com o time, que tinha término previsto para o fim de 2024.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/01/2024/16:50:16

Notícias gratuitas no celular

Siga o Instagram do Folha do Progresso

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...