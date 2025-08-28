Técnico de enfermagem é denunciado pelo Ministério Público por morte de idoso no Pará

Foto:Reprodução | O paciente faleceu poucas horas após a aplicação de um remédio

O Ministério Público do Estado do Pará (MPPA), por meio da Promotoria de Justiça de Ourilândia do Norte, ofereceu denúncia contra um técnico de enfermagem do Hospital Regional da rodovia PA 279, após conclusão de inquérito policial. Segundo as investigações, o profissional teria sido o responsável pela morte de um idoso que estava sob seus cuidados, após aplicar medicação oral na veia do paciente.

De acordo com os autos, o homem de 88 anos foi atendido no hospital após sofrer um acidente vascular cerebral. O paciente já estaria estabilizado e consciente quando saiu da UTI e foi encaminhado à enfermaria.

Nesse momento, o técnico de enfermagem teria administrado o medicamento Metildopa 500mg, prescrito para ser tomado via oral, de maneira endovenosa – triturando o comprimido e dissolvendo-o em seringa.

Ainda segundo o inquérito policial, as acompanhantes do idoso teriam advertido o profissional quanto ao equívoco.

O paciente faleceu poucas horas após a aplicação do remédio. Sua certidão de óbito informa como causa a “intoxicação exógena por medicamento”.

O promotor de justiça Gustavo Brito Galdino, responsável pela denúncia, enquadrou a conduta do agente como crime de homicídio, qualificado pelo emprego de meio insidioso ou cruel e de recurso que torne impossível a defesa da vítima; com aplicação de agravantes por violação de dever inerente à profissão, pela idade da vítima e pela ocorrência em ocasião de “desgraça particular do ofendido” (art. 121, §2º, III e IV, c/c art. 61, incisos II, alíneas “g”, “h” e “j”, ambos do Código Penal).

O promotor pediu, ainda, a prisão preventiva do denunciado. O processo aguarda decisão judicial.

