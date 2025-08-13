Técnico de enfermagem é preso por venda ilegal de remédios em hospital de Belém

Prisão em flagrante foi realizada por Policiais Civis da Dioe/Delegacia do consumidor pela venda de entorpecentes e psicotrópicas. — Foto: Polícia Civil

Prisão foi realizada por policiais civis da Delegacia do Consumidor e da Divisão de Operações Especiais (DIOE), após denúncias de familiares de usuários dos remédios.

Um técnico em enfermagem foi preso em flagrante, nesta terça-feira (12), por comercializar medicamentos controlados de forma ilegal dentro de um hospital localizado no centro de Belém.

A prisão foi realizada por policiais civis da Delegacia do Consumidor, vinculada à Divisão de Operações Especiais (DIOE), da Polícia Civil.

O suspeito foi identificado como Jailsom Furtado de Jesus. O g1 tentava localizar a defesa dele até a publicação da reportagem.

De acordo com a polícia, ele foi flagrado no momento em que realizava a venda de substâncias como morfina, haloperidol e diazepam, todos classificados como entorpecentes, psicotrópicos ou sob controle especial da Anvisa.

Segundo a investigação, Jailsom tirava vantagem da profissão para ter acesso aos medicamentos e vendê-los sem prescrição médica, e ainda cobrando valores acima da média do mercado.

A ação policial foi desencadeada após denúncias feitas por parentes de clientes.

“Recebemos relatos de que esses remédios estavam sendo adquiridos fora do ambiente médico, o que oferece riscos graves à saúde dos usuários”, informou a polícia.

Os policiais fizeram apurações na unidade hospitalar, que ainda não foi informada, e conseguiram comprovar a prática.

Após a abordagem, Jailsom foi conduzido até a sede da DIOE, onde foi autuado em flagrante. Ele vai responder pelos crimes de falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais e também por tráfico de drogas.

A polícia informou que as investigações continuam para identificar a origem dos medicamentos e possíveis outros envolvidos no esquema de venda ilegal.

