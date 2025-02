Técnico na França, ex-Corinthians é alvo de polêmica; entenda

Cris Gomes quando quando estava na ativa pelo Lyon | Divulgação

Cris, ex-jogador e atual técnico, gera polêmica com comentário sexista em preleção. Após críticas, se desculpa e Federação Francesa investiga o caso.

O ex-jogador de futebol Cris, campeão brasileiro pelo Corinthians em 1998 e com passagens pela seleção brasileira, se envolveu em uma polêmica após um comentário considerado sexista durante uma preleção com os jogadores do Châteauroux, time da terceira divisão da França, onde atua como técnico.

Durante a preleção antes de uma partida, Cris fez uma analogia inapropriada ao comparar a forma de enfrentar o adversário à abordagem de um homem com uma mulher em uma balada. “Quando você vai para a balada e encontra uma garota, você tem vontade de f… com ela. E hoje é isso, nós temos que olhar no olho pra f… com eles”, afirmou o treinador.

Para completar a fala, ele fez um gesto simulando uma ereção, que gerou risos de alguns jogadores presentes. A gravação da preleção foi publicada no perfil oficial do Châteauroux no TikTok, o que rapidamente gerou reações negativas nas redes sociais, que apontaram o teor sexista e desrespeitoso da fala do treinador.

Em resposta à repercussão negativa, Cris se desculpou publicamente, reconhecendo que havia feito “comentários impróprios e utilizado linguagem inapropriada”.

A Federação Francesa de Futebol abriu uma investigação sobre o caso e, embora tenha decidido absolver o treinador, lamentou o conteúdo da conversa e aconselhou os clubes a controlarem mais rigorosamente as publicações nas redes sociais.

Fonte: Alexandre Nascimento – UOL e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 21/02/2025/14:06:54

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...