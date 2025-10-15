Técnicos em enfermagem são presos por abuso sexual em falso exame íntimo

Foto: Reprodução | Dois técnicos em enfermagem do Hospital Ernesto Dornelles, de Porto Alegre (RS) foram presos, nesta segunda-feira (13), pelo crime de violação sexual mediante fraude contra uma paciente. Os suspeitos tem 31 e 55 anos.

Conforme a Delegada Thais Dias Dequech, em julho, um dos suspeitos teria entrado no quarto onde a mulher de 39 anos estava internada e simulado um exame de toque íntimo, além de apalpar barriga e seios da vítima.

Ainda, a ação teria contado com a participação de outro funcionário do hospital, também técnico em enfermagem. A vítima, então, estranhou o procedimento e relatou os fatos à equipe de enfermagem.

O caso foi denunciado à polícia por um familiar da mulher e por funcionários do hospital.

Segundo a delegada, a paciente estava internada para realizar um procedimento ginecológico.

Durante as investigações, a polícia concluiu que houve um conluio prévio entre os autores e, ainda, a tentativa de ocultar o crime.

Veja nota do hospital:

O Hospital Ernesto Dornelles informa que, tão logo teve conhecimento da denúncia, prestou atendimento imediato e acolhimento integral à paciente e sua família. Por iniciativa da Instituição, em conjunto com a família, promoveu-se o competente registro da ocorrência junto às autoridades competentes, visando a elucidação e investigação policial.

Os empregados envolvidos foram sumariamente desligados do Hospital.

Segue colaborando com as investigações, que devem ocorrer sob sigilo e com rigor ético, visando à segurança e a não exposição da paciente.

Com 63 anos de atuação a serviço da comunidade gaúcha, desde sua inauguração em 30 de junho de 1962, o Hospital Ernesto Dornelles tem como missão proporcionar assistência integral e qualificada à saúde e ao ensino, buscando ser referência médico-hospitalar através de uma empresa sustentável. Nossa essência é pautada pela ética, pela segurança do paciente, pela humanização do cuidado, pela responsabilidade social e pela melhoria contínua dos processos assistenciais.

Reafirmamos a proteção incondicional aos pacientes, a integridade de nossos processos assistenciais e a responsabilidade de apurar os fatos com transparência e respeito a todos os envolvidos.

Seguimos com tolerância zero a condutas incompatíveis com nossos valores, aperfeiçoando protocolos, fortalecendo rotinas de prevenção e capacitando continuamente as equipes. Permanecemos à disposição das autoridades para todos os esclarecimentos necessários e, dentro do que a lei permite, dos familiares diretamente envolvidos.

Fonte: CNN Brasil e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 15/10/2025/14:20:05

