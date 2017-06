Temer ignora crise política e escândalos de corrupção em discurso a empresários noruegueses

Presidente apenas mencionou apoio para aprovar reformas e que país “está deixando para trás a crise mais severa de sua história”

OSLO – Em seu pronunciamento na abertura do encontro com empresários noruegueses, o presidente Michel Temer promoveu o Brasil como um país promissor e seguro para investimentos, mas deixou de lado dois temas que preocupam seus anfitriões: a crise política e os escândalos de corrupção. O presidente aproveitou a reunião empresarial desta quinta-feira em Oslo para sinalizar ao Congresso brasileiro a necessidade de aprovação das reformas trabalhista e da Previdência, de tramitação conflituosa na Câmara e no Senado.

— Queremos facilitar a vida dos empreendedores. Para isso, dialogar é essencial. Para mudar o Brasil, adotamos como o método de governar o diálogo entre os poderes Executivo e Legislativo. Apesar de ser um sistema presidencialista, passei 25 anos no parlamento brasileiro, por isso faço um presidencialismo semiparlamanterista, e conto enormemente com o apoio do Congresso para fazer reformas inadiáveis — disse, durante reunião na Associação dos Armadores da Noruega, ignorando a recente derrota da reforma trabalhista na Comissão de Assuntos Sociais (CAS) no Senado.

Além das duas reformas, Temer destacou a retomada do crescimento no país, o controle do teto dos gastos públicos, as quedas do índice de inflação e da taxa de juros para convencer os empresários a investir a longo prazo no país. Para o presidente, o Brasil “está deixando para trás a crise mais severa de sua história”.

— Temos levado adiante reformas que não se viam em nosso no nosso país há muitos anos, numa agenda que está trazendo de volta investimentos e recuperando o crescimento — disse, para em seguida concluir:

— Nossa agenda de reformas tem por premissa a responsabilidade fiscal e o reconhecimento do setor privado na geração de riquezas. Medidas de maior interesse para nosso país têm sido examinadas e aprovadas. A primeira delas foi a que controla as despesas do governo. O próximo passo é a reforma da Previdência Social, que já está em estado de avaliação na Câmara, e depois virá o Senado — insistiu.

‘Investimos US$ 6 bilhões no Brasil, e agora?’

– Sven Richard Brandzaeg, dirigente da empresa norueguesa Hydro

Reunião de empresários noruegueses com Michel Temer

Sven Richard Brandzaeg, dirigente da empresa norueguesa Hydro, era apenas um dos empresários norugueses preocupados com a crise política no Brasil.

— Investimos US$ 6 bilhões no Brasil, e agora? — disse ao GLOBO.

— Notamos que os mercados e a economia estão melhorando, mas a situação política é outra coisa…

Apenas um veículo da mídia norueguesa, o jornal Norwegian Financial Daily, estava presente na cobertura. O diário financeiro e mídia pública NRK destacaram os escândalos de corrupção e a crise política no Brasil.

