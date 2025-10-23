Temporada de Cruzeiros na Amazônia é antecipada e já começa por Alter do Chão

Foto Reprodução| Seabourn Venture abre oficialmente a temporada 2025–2026; segundo navio chega à vila no dia 25 de outubro

temporada 2025–2026 de cruzeiros na Amazônia começou antes do previsto. Tradicionalmente iniciada em novembro, o calendário deste ano foi antecipado com a chegada do navio de expedição de luxo Seabourn Venture, que ancorou no Terminal Fluvial Turístico de Alter do Chão nesta semana. A embarcação retorna à vila no próximo dia 25 de outubro, marcando oficialmente o início das escalas turísticas no oeste do Pará.

Projetado para navegar em regiões polares e tropicais, o Seabourn Venture encerrou recentemente sua temporada no Ártico e inaugurou a rota amazônica com cerca de 180 passageiros internacionais a bordo. A expedição faz parte de uma das travessias mais exclusivas do mundo, conectando experiências entre o Polo Norte e a Floresta Amazônica.

A Rio Tapajós Operações Portuárias, concessionária responsável pela gestão do Terminal Fluvial Turístico de Alter do Chão e do Terminal Hidroviário Joaquim da Costa Pereira, articulou junto a autoridades portuárias e operadoras internacionais as conexões logísticas que viabilizaram a antecipação da temporada.

“Receber um navio como o Seabourn Venture reafirma a importância de Alter do Chão como vitrine internacional do turismo amazônico. Essa operação envolve planejamento, segurança e infraestrutura portuária, e demonstra a capacidade da região de receber visitantes com excelência”, destacou Carlos Alexandre, administrador da Rio Tapajós.

Com a chegada antecipada, a região de Santarém e Alter do Chão dá início a uma movimentação que se estende até março de 2026. O calendário prevê mais seis navios de cruzeiro com escalas confirmadas, pertencentes a companhias de alto padrão como Oceania Cruises, Holland America, Regent Seven Seas, Hapag-Lloyd e Scenic Eclipse. A expectativa é que quase 3 mil passageiros passem pela região durante o período.

“É um movimento que projeta a imagem da nossa região no cenário global, gera renda local e valoriza a cultura amazônica como destino de experiência e natureza”, complementou Alexandre.

Programação da Temporada 2025–2026 – Santarém e Alter do Chão

ALTER DO CHÃO

• 09 e 25 de outubro – Seabourn Venture

• 27 de novembro – Oceania Cruises – Insignia

• 10 de dezembro – Holland America – Volendam

• 05 de fevereiro – Oceania Cruises – Insignia

• 15 de março – Hapag-Lloyd – Hanseatic Spirit

• 25 de março – Regent Seven Seas – Navigator

SANTARÉM

• 22 de novembro – Oceania Cruises – Insignia

• 05 a 10 de dezembro – Holland America – Volendam

• 31 de janeiro – Oceania Cruises – Insignia

• 30 de março – Regent Seven Seas – Navigator

