Temporais e raios aumentam os riscos de acidentes no Pará

Nos últimos dias, os paraenses têm sido surpreendidos pela intensidade das chuvas, muitas vezes acompanhadas de ventania e descargas atmosféricas.

“Foi do nada. Eu estava na sacada de casa quando, de repente, o tempo fechou. Vi o clarão, foi rápido, mas logo em seguida veio aquele barulhão. Depois ficou tudo calmo, mas deu medo”, relata a aposentada Deuzimar da Silva, moradora da rodovia Augusto Montenegro, em Belém.

O relato da aposentada se repete em diversas regiões do estado. Na última terça-feira (1º), um vendaval no fim da tarde pegou motoristas de surpresa no trânsito em Altamira, no Sudoeste paraense. O mesmo ocorreu na quinta (3), quando uma nuvem escura cobriu o céu por volta das 18h50, e em poucos segundos, uma série de raios foi registrada por moradores da cidade.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), essas chuvas são causadas por linhas de instabilidade que se formam no litoral do Pará e Amapá, e se propagam para o interior do estado, atingindo regiões como Altamira e toda a área do Xingu.

“Essas precipitações, muitas vezes acompanhadas de rajadas de vento, trovoadas e relâmpagos, são favorecidas pela formação de nuvens do tipo cúmulo e cúmulos-nimbus, típicas de tempestades intensas”, explica José Raimundo Abreu, do Inmet no Pará.

Com a chegada do verão e o fim do período mais chuvoso, os paraenses costumam buscar praias, igarapés, rios, fazendas e chácaras para lazer. No entanto, essas áreas também oferecem riscos em dias de tempestade, especialmente por conta da incidência de raios.

“A empresa acompanha com atenção o cenário das chuvas atípicas na região e atua de forma contínua para manter a segurança operacional da rede elétrica. Reforçamos que, durante tempestades, é fundamental que a população evite a aproximação de postes e estruturas da rede, e não realize qualquer tipo de intervenção elétrica em residências. Também orientamos que equipamentos eletrônicos conectados à tomada sejam imediatamente desligados, a fim de prevenir acidentes”, destaca Elton Lucena, executivo de Segurança da Equatorial Energia.

Dicas de segurança durante tempestades

Dentro de casa:

• Desligue aparelhos eletrodomésticos das tomadas: isso protege seus equipamentos contra surtos de tensão causados por raios.

• Evite usar equipamentos conectados à rede elétrica: como celulares carregando, televisores, computadores ou ferro elétrico.

• Não toque em equipamentos com fios molhados ou desencapados: eletricidade e umidade são uma combinação perigosa.

• Afaste-se de janelas e portas metálicas: também evite contato com torneiras e chuveiros elétricos.

Em áreas externas:

• Mantenha distância de postes e fiações elétricas: não se aproxime de fios caídos, que podem estar energizados.

• Evite áreas abertas e árvores isoladas: procure abrigo em locais seguros e cobertos.

• Não use bicicletas, motos ou veículos com estrutura metálica em áreas descampadas: eles podem atrair raios.

• Jamais tente mexer em cabos partidos: acione imediatamente a distribuidora de energia.

Segundo o Inmet, há previsão de redução gradual das tempestades nos próximos dias, mas ainda há risco de novas ocorrências, especialmente no Xingu.

“De acordo com os modelos climáticos e imagens de satélite, há uma tendência de diminuição das chuvas na região. Porém, ainda podem ocorrer pancadas isoladas a cada dois ou três dias, especialmente em Altamira e arredores”, pontua o meteorologista.

Em caso de incidentes com a rede de energia em que haja vítimas, o corpo de bombeiros deve ser acionado imediatamente, através do número 193, e a Equatorial Energia informada através do 0800-091-0196, para que suas equipes especializadas possam atuar e desligar a rede para a atuação das equipes de resgate.

