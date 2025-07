Temporal atinge Santarém, causa prejuízos, mobiliza bombeiros e deixa família desabrigada

Telhado de morador foi arremessado pelos ventos fortes. Felizmente, não atingiu nenhuma vitima. — Foto: Redes Sociais/ Divulgação

Ocorrências foram registradas desde as primeiras horas desta sexta-feira (25); árvore caída bloqueou ruas e casas foram destelhadas no bairro Área Verde.

A forte chuva acompanhada de ventania que atingiu Santarém, no oeste do Pará, no início da manhã desta sexta-feira (25) causou estragos em diversos pontos da cidade e mobilizou equipes do 4º Grupamento de Bombeiros Militar (GBM) e da Defesa Civil Municipal. O temporal começou por volta das 5h30 e gerou ocorrências envolvendo queda de árvores em vias públicas e destelhamento de casas.

De acordo com o sargento Arlan Coelho, as ocorrências de quedas de árvores atendidas pelos Bombeiros foram registradas na Travessa Frei Vicente com a Avenida Tocantins e na Avenida Dois de Junho. “As árvores não eram de grande porte, mas o volume de galhos era suficiente para bloquear totalmente a via. A guarnição foi até o local, realizou os cortes e liberou o trânsito para o restante do dia”, informou o sargento.

O militar alertou ainda para o aumento de temporais neste período de transição entre o inverno amazônico e o verão. “É uma época propícia para vendavais, então é essencial que os moradores observem árvores grandes próximas às residências e façam a manutenção, para evitar acidentes e até perdas de vidas”, destacou.

Também houve registro de queda de árvore de médio porte na Rua Castanha, Residencial Palmares, no Mararu. A árvore atingiu a rede elétrica e o fornecimento de energia foi interrompido.

A Defesa Civil Municipal atendeu 7 ocorrências, a maioria relacionada a destelhamento de residências, uma delas na Rua Santarém entre as ruas Salinas e Tancredo Neves, bairro Jutaí.

Uma das situações mais graves provocadas pelo temporal ocorreu no bairro Área Verde, onde casas foram destelhadas pelos ventos fortes. A residência de Rafael Ribeiro foi uma das atingidas. Apesar dos prejuízo materiais, ninguém ficou ferido.

Rafael trabalha de mototáxi, está desempregado e conta agora com a ajuda da população para reconstruir o lar. Qualquer valor pode ser doado para: 93992411171 – Picpay

A Defesa Civil do município segue monitorando outras áreas de risco e deve prestar apoio às famílias atingidas nas próximas horas.

